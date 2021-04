Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Verona di Ivan Juric si è ritrovato presso il centro sportivo di Castelnuovo del Garda, per preparare la sfida di domenica contro l’Inter

AFFAMATI – Prosegue la preparazione del Verona di Ivan Juric in vista della gara di domenica 25 aprile, a San Siro, contro l’Inter. I gialloblu, che martedì hanno perso in casa della Fiorentina (QUI per rivedere gli highlights), dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti (vedi articolo). Qui il report dell’allenamento odierno: “È proseguita oggi – giovedì 22 aprile – la preparazione dei gialloblù al match di domenica, 25 aprile, allo stadio Meazza in San Siro a Milano (ore 15), contro l’Inter, match valido per la 33esima giornata della Serie A TIM, quattordicesima del girone di ritorno. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta – in mattinata – una seduta di allenamento con le seguenti attività: lavoro di recupero in palestra e sul campo. Domani, venerdì 23 aprile, è in programma – al mattino – una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti“.

Fonte: Hellasverona.it