Il Verona gela l’Udinese e compie un balzo in classifica. Decide Duda!

Il Verona supera l’Udinese con il punteggio di 1-0. Decide una splendida punizione di Andrzej Duda nel secondo tempo.

VITTORIA IMPORTANTE – L’Udinese ospita il Verona nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I friulani, che avrebbero l’opportunità di portarsi a pari punti con il Milan e a due punti dalla Roma settima in classifica, disputano una prima frazione priva di quell’intensità e di quegli spunti offensivi visti nelle ultime uscite in Campionato. Complice anche l’assenza dell’infortunato Florian Thauvin, la squadra bianconera non riesce a produrre alcun’occasione pericolosa per la porta difesa da Lorenzo Montipò nei primi 45 minuti di gioco. La prima vera occasione del match, per i friulani, arriva al 46′ grazie al neoentrato Kingsley Ehizibue, il cui sinistro termina di poco a lato. I bianconeri continuano la propria spinta offensiva, avvicinandosi al vantaggio al 60′ con il sinistro impreciso di Arthur Atta. Dopo quest’opportunità per i friulani, cresce di intensità il Verona, mentre diminuiscono le sortite offensive dei padroni di casa. Dopo aver fatto le “prove generali” al 68′, dopo 4 minuti Andrzej Duda si rende protagonista di una punizione d’autore con cui regala ai suoi i tre punti. Con questo successo, il Verona si porta al 14esimo posto, con ben 7 punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo. L’Udinese, dal canto suo, vede ridursi drasticamente le risicate chances di accesso a una competizione europea nella prossima stagione.

UDINESE-VERONA 0-1

72′ Duda (V)