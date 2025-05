Verona, 2 rientri per l’Inter ma difesa da ridisegnare: probabile formazione

Il Verona è l’imminente avversario dell’Inter in campionato. Zanetti recupera due pedine importanti, ma ha una difesa da ridisegnare. La probabile formazione per Inter-Verona.

GLI AVVERSARI – Il Verona si prepara ad affrontare l’Inter domani sera a San Siro, nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. In attesa della conferenza stampa di Paolo Zanetti, che sarà alle 14, il tecnico scaligero recupera due giocatori importanti: Casper Tengsted e Tomas Suslov. Il primo, reduce da un infortunio alla caviglia, siederà inizialmente in panchina per cercare di dare una mano ai suoi a partita in corso. Il centrocampista sloveno, invece, dopo essere uscito nel primo tempo nell’ultima partita contro il Cagliari per un problema di stomaco, ha recuperato. Da capire, però, se Zanetti lo schiererà subito in campo con l’Inter o se lo utilizzerà come pedina subentrante. In vista del match di domani, il tecnico ha anche una difesa da ridisegnare viste le squalifiche di Daniele Ghilardi (espulso col Cagliari) che Diego Coppola (diffidato e ammonito con i sardi).

La probabile formazione di Zanetti per Inter-Verona

PROBABILE – Per Inter-Verona, davanti a Montipò, quindi nuova difesa a tre formata da Daniliuc, Valentini e Frese. Nelle corsie, Zanetti punta sulla corsa di Tchatchoua a destra e Bradaric a sinistra, mentre in mezzo comunque la qualità non mancherà, vista la presenza di Duda e Serdar. In avanti, se non dovesse giocare Suslov pronto Bernede, che si posizionerebbe dietro Sarr e Mosquera.

(3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua , Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.