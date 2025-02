La vera arma (tirata a lucido) di Inzaghi per Juventus-Inter! – CdS

Vigilia di Juventus-Inter e in settimana Inzaghi ha provato schemi e idee tattiche per scardinare la difesa della Vecchia Signora. Ma il tecnico campione d’Italia può vantare un’arma non banale.

ARMA – Schemi, idee tattiche e soprattutto rientro degli ‘uomini pesanti’. Juventus-Inter è stata e sarà tutto questo. Sì perché, se Simone Inzaghi è alle prese con il dubbio Marcus Thuram (la sensazione è che se lo terrà fino all’ultimo), allo stesso tempo il tecnico nerazzurro può sorridere per il rientro a pieno regime della sua doppia arma in corsa: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. I due hanno goduto di un turno di riposo contro la Fiorentina, ma per motivazioni diverse. Il primo perché squalificato, il secondo a causa di un attacco febbrile. Ora, tirati a lucido, vogliono prendersi il derby d’Italia. Questa sarà la vera arma di Inzaghi per sostenere le punte e cercare di fare il colpo grosso all’Allianz Stadium.

La Dimarco-Dumfries l’arma di Inzaghi per Juventus-Inter

LOCOMOTIVA – Sia Dumfries che Dimarco in questa stagione stanno diventando un fattore. Il primo ha già realizzato otto reti (sei in campionato e due in Supercoppa), il secondo ne ha fatti tre. Cambia invece lo score in termini di assist. Da questo punto di vista l’esterno della Nazionale azzurra è davanti con sei passaggi vincenti effettuati per i compagni, contro l’uno solo e un rigore procurato dell’olandese. Insomma, se uno porta gol l’altro porta assist. Quella dell’Inter è una locomotiva che va forte e in Juventus-Inter potrà veramente diventare un fattore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia