Venezia, lo stato di forma in vista dell’Inter: rimonta clamorosa

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Venezia, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Eusebio Di Francesco arriva alla partita,

STATO DI FORMA – Inter e Venezia si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I lagunari, dopo un inizio stagionale poco brillante, sono in ripresa nelle ultime cinque partite. Emblematica la grande rimonta casalinga nel turno infrasettimanale contro l’Udinese: con i friulani avanti per 0-2, la squadra di Eusebio Di Francesco è riuscita – anche grazie alla superiorità numerica dal 53′ – a trovare i tre gol che hanno ribaltato del tutto il risultato. Una partita a cui i veneti arrivavano dal 2-2 contro il Monza, importantissimo in chiave salvezza, e da tre sconfitte consecutive contro Atalanta (in casa, 0-2), Verona (2-1 al Bentegodi) e Roma (2-1 all’Olimpico). Risultati dai quali si evince come il Venezia riesca spesso a trovare la via del gol, ma concede anche troppo a livello difensivo.

Inter-Venezia, Di Francesco prova a mettere in difficoltà i nerazzurri: sfida alle porte di due impegni fondamentali

VIETATO ABBASSARE LA GUARDIA – Il Venezia si presenta a San Siro, in casa dell’Inter, in un momento in cui i nerazzurri si preparano a un trittico che dirà tanto del prosieguo della stagione. Specialmente in campionato, con la gara contro il Napoli in programma la settimana successiva. In mezzo, poi, l’Arsenal, in uno dei più importanti scontri per i nerazzurri nella fase campionato della UEFA Champions League. Eusebio Di Francesco vuole provare a fare leva proprio su questo, nella speranza che l’Inter sia più concentrata sui prossimi impegni, che non sulla gara di domani. E in questo dovrà essere bravo Simone Inzaghi a mantenere alta la barra della tensione e la concentrazione. In una partita dove affronterà anche due giocatori di proprietà nerazzurra: Gaetano Oristanio e Filip Stankovic.