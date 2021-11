Venezia-Inter, Zanetti recupera due giocatori e prova già la formazione

Venezia-Inter si avvicina: mancano poco meno di quarantotto ore all’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. In vista della sfida di sabato, come fa sapere Triveneto Goal, Zanetti recupera due giocatori e ha già provato la formazione.

DI RIENTRO – Doppio recupero nel Venezia che sabato alle 20.45 sfiderà l’Inter al Penzo. Triveneto Goal fa sapere che oggi Domen Crnigoj e Michael Svoboda sono tornati a lavorare in gruppo, andando quindi verso la convocazione. Nell’allenamento odierno già provata la formazione per l’anticipo di Serie A, che sarà la stessa vista nella vittoria per 0-1 di domenica a Bologna. Questi gli undici che erano scesi in campo al Dall’Ara: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Vacca; Okereke, Johnsen, Aramu.

Fonte: trivenetogoal.it – Dimitri Canello