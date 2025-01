Venezia-Inter, è vigilia: tutto il programma della squadra di Inzaghi

È il momento di un altro turno di campionato e di un’altra importante sfida per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco tutto il programma dei nerazzurri alla vigilia di Venezia-Inter.

RIVALSA – Gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati a tornare in campo, dopo la Final Four della Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita. La sconfitta in finale contro il Milan ha certamente generato malumore, ma il gruppo appare unito e determinato. Un ruolo determinante, in questo senso, lo gioca il capitano Lautaro Martinez, apparso molto attivo sui social negli ultimi giorni, con l’intento di mandare messaggi di forza a tutto il mondo interista. Seppur con qualche problema fisico di troppo, dunque, i nerazzurri arrivano alla vigilia di Venezia-Inter con tanta voglia di rivalsa.

Venezia-Inter, tutti gli impegni nel giorno della vigilia

PROGRAMMA – Venezia-Inter, valida per la ventesima giornata di Serie A, andrà in scena domani alle ore 15.00. Oggi, alla vigilia della sfida del ‘Penzo’, la squadra di Simone Inzaghi fissa in agenda tutto il programma. Questa mattina si sta svolgendo l’ultimo allenamento prima del match, dal quale arriveranno utili indicazioni di formazione e non solo. Sono attesi, infatti, anche degli aggiornamenti sulle condizioni di alcuni calciatori, come ad esempio Henrik Mkhitaryan. Dopo la seduta di lavoro e il pranzo, nel pomeriggio la squadra nerazzurra partirà per raggiungere la destinazione della trasferta.