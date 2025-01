A Venezia, Inter con la Thu-La: il gol congiunto manca da 8 mesi – CdS

A Venezia l’Inter può riabbracciare la Thu-La, la sua coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez. Il francese, dopo aver saltato la finale di Supercoppa, è pronto a riprendersi l’attacco nerazzurro.

INSIEME – Di nuovo insieme e lo faranno in uno stadio mai fatto prima, ossia il Penzo. La Thu-La, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, dopo una partita passata a osservarsi (uno in campo con gol e l’altro amaramente in panchina per infortunio), si ritroveranno uno affianco all’altro domenica pomeriggio nella sfida tra Venezia e Inter, valida per la ventesima giornata di Serie A. Dopo aver smaltito l’infortunio in Supercoppa, il francese è pronto a riprendersi la titolarità. Il Toro, reduce dalla rete al Cagliari di fine dicembre e di quella, suo malgrado, inutile contro il Milan, vuole ripetersi. Inoltre, contro il Venezia è stato decisivo nella partita d’andata a San Siro, segnando il gol del decisivo 1-0. Ma insieme i due non segnano da una vita?

Venezia-Inter, la Thu-La per il gol congiunto: ultima volta a maggio

ULTIMA VOLTA – Lautaro Martinez e Thuram non segnano insieme dal 10 maggio del 2024, ossia dalla trasferta di Frosinone, quando l’Inter, già scudettata, si sbarazzò della squadra di Eusebio Di Francesco 0-5. Da allora, causa anche il rendimento ad intermittenza del capitano, non hanno più trovato il gol congiunto, vale a dire nella stessa partita. Al Penzo ci riproveranno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia