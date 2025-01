Venezia-Inter 0-1, il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Venezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata di Serie A 2024-2025.

REAZIONE – Vittoria dell’Inter che vince a Venezia per 0-1 e si prende il secondo posto in campionato, complice anche il pari dell’Atalanta contro l’Udinese. Un successo che arriva nel primo tempo, grazie al gol di Matteo Darmian. Poi diverse occasioni sprecate, anche se i lagunari nella ripresa hanno avuto la palla del pareggio con Busio, la cui conclusione si è schiantata sul palo. Ora testa alla partita contro il Bologna, recupero che è in programma mercoledì 15 gennaio. Di seguito il tabellino della partita tra Venezia e Inter

VENEZIA-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado (25’ Haps); Zampano (87’ Conde) , Busio, Nicolussi Caviglia ( 87’ Gytkjaer), Doumbia (69’ Bjarkason), Ellertsson; Oristanio (69’ Yeboah), Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Chiesurin, Carboni, El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (75’ Pavard), Barella (82’ Dimarco), Asllani (62’ Frattesi), Zielinski, Carlos Augusto; Taremi (62’ Thuram), Lautaro Martinez (75’ Arnautovic).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Buchanan, Palacios, Alexiou, Berenbruch, Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marco Piccinini (sezione Forlì), Berti-Vecchi-Feliciani, VAR: Paterna, AVAR: Guida

Gol: 16’ Darmian (I)

Ammoniti: Oristanio (V), Asllani (I), Zampano (V), Nicolussi Caviglia (V)

Recupero: 1’ PT, 4’ ST