Venezia-Inter 0-1, le statistiche spiegano una vittoria di misura!

Il risultato finale di Venezia-Inter è 0-1 in favore dei nerazzurri. Il gol di Matteo Darmian risolve la ventesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia.

LA PRESTAZIONE – La caduta in Supercoppa Italiana, i tanti infortuni e una formazione obbligatoriamente rimaneggiata non ferma la squadra di Simone Inzaghi dall’ottenere un altro successo in campionato. Venezia-Inter termina 0-1 in favore dei nerazzurri, che ringraziano Matteo Darmian. È proprio il tuttofare interista, schierato come titolare in difesa in questa ventesima giornata di Serie A, a risolvere la gara con un gol al 16′ del primo tempo. Tantissime le chance di raddoppio per i nerazzurri, ma anche i rischi subiti dagli avversari soprattutto nella seconda frazione di gioco. Ma vediamo nel dettaglio tutti i numeri e le statistiche di Venezia-Inter.

Venezia-Inter, l’analisi delle statistiche

L’ANALISI DEI NUMERI – L’Inter rischia più del dovuto contro il Venezia, soprattutto nel secondo tempo, ma resta sempre padrona del gioco. Dei nerazzurri il possesso palla, col 59%, contro il 41% dei padroni di casa. Indicativo il dato legato ai tiri, che conferma la difficoltà realizzativa che spesso si ripresenta nei nerazzurri. Sono ben 17 i tiri totali per gli uomini di Inzaghi e solo 7 quelli calciati nello specchio della porta. Tra queste 7 conclusioni solo una è riuscita ad entrare in rete e a portare in vantaggio l’Inter. Il Venezia totalizza 7 tiri totali, di cui 2 verso la porta. I numeri dei calci d’angolo sono quasi in parità: 4 per i padroni di casa e 5 per gli ospiti. Situazione simile per i falli commessi, 12 per i lagunari e 11 per i nerazzurri.