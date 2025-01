Venezia-Inter, ritorno prezioso per Inzaghi! La probabile formazione

Venezia-Inter è una sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Venezia-Inter si disputerà domani 12 gennaio alle ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo. I nerazzurri vorranno provare ad accorciare in classifica, in attesa del posticipo di domenica tra Napoli e Verona. Mirando al contempo a dimenticare in fretta la rimonta subìta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, uscito vittorioso da una gara nella quale si trovava sotto 0-2 nel secondo tempo della frazione. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi si auspica di vedere quella reazione di carattere che i suoi calciatori hanno saputo dimostrare nei match immediatamente successivi alle partite negative, come nel caso di quanto accaduto dopo il primo derby stagionale, la sfida contro la Juventus e quella di Leverkusen.

Venezia-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Venezia Inzaghi dovrebbe optare per Matteo Darmian nella posizione di braccetto destro, stante la distrazione muscolare agli adduttori di Yann Bisseck e la forma non ancora ideale di Benjamin Pavard. A completare il reparto ci dovrebbero essere Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, spazio a Kristjan Asllani dal primo minuto della sfida, con Nicolò Barella e Piotr Zielinski, quest’ultimo chiamato a sostituire un affaticato Henrikh Mkhitaryan. In attacco, previsto il rientro di Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.