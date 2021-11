Venezia-Inter, Ranocchia ‘sostituisce’ Inzaghi domani in conferenza stampa

Per Venezia-Inter c’è un cambio di programma nella conferenza stampa di vigilia. Al posto di Inzaghi, che ha parlato ieri, andrà Ranocchia reduce dalle due ottime prove contro Napoli e Shakhtar Donetsk.

CONFERENZA STAMPA RANOCCHIA – Nuovo appuntamento della vigilia in conferenza in vista della prossima partita, ma con una novità. Il protagonista in sala stampa non sarà Simone Inzaghi, bensì Andrea Ranocchia. Il difensore parlerà al Suning Training Centre di Appiano Gentile domani, venerdì 26 novembre, a partire dalle ore 14 in vista di Venezia-Inter, partita in programma sabato sera (ore 20.45) allo Stadio Pier Luigi Penzo e valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole del difensore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Ranocchia.