Venezia-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Venezia-Inter e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15:00 presso lo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia. Partita valida per la 20ª giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno. Ecco le ultimissime novità nell’undici iniziale inzaghiano

VENEZIA – Prima trasferta italiana del 2025 per l’Inter di Simone Inzaghi, che è a Venezia per affrontare la squadra di Eusebio Di Francesco nella prima giornata del girone di ritorno. La vetta in Serie A dista ancora quattro punti ma – più che il Napoli (44) capolista – si cerca il sorpasso sull’Atalanta (42) seconda, avendo 40 punti e addirittura due partite da recuperare. Penultimo posto per i padroni di casa, che hanno appena 14 punti. Di seguito tutte le informazioni utili su Venezia-Inter e le probabili formazioni in Serie A, ma esclusivamente dal lato nerazzurro.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Dumfries e S. Inzaghi (allenatore).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

GIOCATORI FUORI LISTA SERIE A: 97 A. Radu.

ALTRI GIOCATORI U22 (IMPEGNATI IN PRIMAVERA 1 U20): 50 Aidoo, 55 M. Motta.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 12 Di Gennaro (distorsione); 11 J. Correa (elongazione), 15 Acerbi (elongazione), 20 Calhanoglu (elongazione), 22 Mkhitaryan (affaticamento), 31 Bisseck (distrazione).

Venezia-Inter probabili formazioni Serie A: la formazione dell’Inter di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– In difesa il rientrante Pavard (30%) si scalda ma Darmian (70%) è favorito da terzo destro.

– A centrocampo sulla sinistra in dubbio Dimarco (20%) ma è pronto Carlos Augusto (80%).

– In attacco prevista un’altea panchina per Thuram (10%), fiducia a Taremi (90%) dall’inizio.

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 8 Arnautovic, 9 M. Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 F. Dimarco, 42 T. Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 59 Topalovic.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

