Venezia-Inter, le probabili formazioni per la 20ª giornata di Serie A

VENEZIA-INTER PROBABILE FORMAZIONE CASA – Eusebio Di Francesco recupera due pedine importanti: l’ex interista Gaetano Oristanio, pronto a partire dal primo minuto, e Doumbia, che sarà invece a disposizione dalla panchina. Uno dei protagonisti più attesi della giornata sarà proprio l’italiano, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ora pilastro del Venezia. Il giovane trequartista sarà schierato titolare alle spalle del capitano Joel Pohjanpalo, insieme all’americano Gianluca Busio. Anche il nuovo acquisto Condé sarà tra i convocati, ma non è ancora pronto per partire titolare. L’allenatore vuole inserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra. Il Venezia dovrà fare a meno di quattro giocatori per la sfida odierna. Restano indisponibili Crnigoj, Duncan, Schingtienne e Svoboda. A questi si aggiunge Antonio Candela, che non sarà convocato in quanto vicino alla cessione.

VENEZIA-INTER PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla delicata trasferta contro il Venezia con un centrocampo falcidiato dagli infortuni. L’ultimo forfait è quello di Henrikh Mkhitaryan, che ha alzato bandiera bianca e non sarà della gara. Con l’assenza di Mkhitaryan, le scelte a centrocampo per Inzaghi si restringono ulteriormente. Hakan Calhanoglu, il regista titolare, è un altro nome eccellente nella lista degli indisponibili. A prendere il suo posto davanti alla difesa sarà Kristjan Asllani. Oltre alle difficoltà a centrocampo, l’Inter dovrà fare i conti con assenze anche in difesa. Francesco Acerbi non sarà disponibile, e Yann Bisseck, che poteva rappresentare un’alternativa importante, non è stato convocato. Con Benjamin Pavard non ancora al 100% (ma convocato), Matteo Darmian sarà schierato nella linea a tre difensiva insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il recuperato Marcus Thuram partirà dalla panchina, pronto a dare il proprio contributo nel corso della gara per sostituire uno dei due titolari: Lautaro Martinez e Mehdi Taremi.

Venezia-Inter, le probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, F. Carboni; Busio, Oristanio, Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Bjarkason, Doumbia, Condé, El Haddad, Sagrado, Yeboah, Gytkjaer.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Assenti: Crnigoj, Duncan, Schingtienne, Soboda (infortunio)

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Palacios, Pavard, Dimarco, Buchanan, Berenbruch, Frattesi, Alexiou, Topalovic, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

Assenti: Acerbi, Di Gennaro, Bisseck, Calhanoglu, Correa e Mkhitaryan (tutti per infortunio)