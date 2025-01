Venezia-Inter, probabile formazione: Inzaghi obbligato a cambiare!

Simone Inzaghi si trova quasi a fare la conta prima di Venezia-Inter. La probabile formazione nerazzurra appare diversa rispetto alle ultime gare disputate.

DECISIONI FORZATE – La squadra di Simone Inzaghi ha un compito arduo in questo nuovo weekend di campionato: scendere in campo con la mente sgombra dai demoni della Supercoppa Italiana e portare a casa tre punti. Per farlo, in Venezia-Inter, i nerazzurri dovranno arrangiarsi con meno scelte e poche soluzioni alternative rispetto al solito. A due giorni dalla trasferta lagunare, l’infermeria dei nerazzurri appare in sovraccarico. Per due che escono dai box, infatti, altri e tanti ne entrano. Inzaghi, soprattutto in certe sezioni di campo, si trova praticamente a fare la conta, tanto da dover quasi completamente rimaneggiare la probabile formazione di Venezia-Inter.

Venezia-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

TUTTE LE SCELTE – Risale in cattedra Marcus Thuram, che Simone Inzaghi lancerà dal primo minuto domenica pomeriggio al fianco di Lautaro Martinez. In difesa, nonostante il rientro a disposizione di Benjamin Pavard, sarà il jolly Matteo Darmian ad occupare la destra. Niente Aurel Bisseck, sfortunatamente infortunato. In mezzo, in attesa del rientro a pieno regime di Francesco Acerbi, persiste l’olandese Stefan De Vrij, che a sinistra sarà affiancato dall’onnipresente Alessandro Bastoni. Modifiche a non finire anche e soprattutto a centrocampo. Restano titolare Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Federico Dimarco, mentre Inzaghi è costretto a cambiare il regista e il suo compagno di sinistra. In mezzo al campo, infatti, ci sarà nuovamente Kristjan Asllani, che avrà la possibilità di riscattarsi dopo la prestazione sotto la media fornita contro il Milan. Chance dal primo minuto anche per Piotr Zielinski, considerando che il probabile forfait dell'”ultimo minuto” di Henkrik Mkhitaryan.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez,