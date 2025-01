Venezia-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Venezia-Inter si gioca per la ventesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Venezia e Inter (ore 15.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Venezia-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Venezia-Inter

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, domenica 12 gennaio ore 15.

I precedenti di Venezia-Inter

Sono 27 i precedenti in Serie A tra Inter e Venezia: i nerazzurri conducono il bilancio con 15 vittorie, a fronte di sei pareggi e sei successi arancioneroverdi, cinque di questi ottenuti allo Stadio Pier Luigi Penzo . Questa sarà la terza volta in cui Inter e Venezia si affronteranno in campionato con più di 25 punti di distacco in classifica (26 al momento), dopo il 27 gennaio 2002 (31 punti di differenza, 1-1 al Penzo) e il 22 gennaio 2022 (distacco di 32 punti, 2-1 per i nerazzurri al Meazza).

Come seguire Venezia-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 14:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Venezia-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Venezia-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Venezia-Inter su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di Venezia-Inter sarà affidata ad Edoardo Testoni e Valon Behrami.

Gli indisponibili della partita

Venezia: Crnigoj, Duncan, Schingtienne, Soboda (infortunio)

Inter: Acerbi, Di Gennaro, Bisseck, Calhanoglu, Correa e Mkhitaryan (tutti per infortunio)

L’arbitro della partita

L’arbitro di Venezia-Inter, match valevole per la 20ª giornata di Serie A, sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi, il quarto ufficiale sarà Feliciani, VAR dell’incontro Paterna, Assistente VAR Guida.

Conferenze stampa della vigilia

Di Francesco: «Sarà tra i convocati Condé. Non ci saranno Schingtienne per un problema. Non ci sarà Candela per le voci e le trattative in corso. Poi Duncan e Crnigoj sono fuori, da valutare Haps che ha avuto un problema. Oristanio è recuperato. Lui, Stankovic e Carboni ex? Sì, poi vediamo se domani sarà della partita dall’inizio. Sicuramente ho preso spunto dalla finale di Supercoppa Italiana, perché ha dato indicazioni. Ovviamente abbiamo giocatori differenti dal Milan. La cosa più importante è affrontare questa partita con compattezza». Vedi la conferenza stampa integrale.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Venezia-Inter, le probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, F. Carboni; Busio, Oristanio, Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Bjarkason, Doumbia, Condé, El Haddad, Sagrado, Yeboah, Gytkjaer.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Palacios, Pavard, Dimarco, Buchanan, Berenbruch, Frattesi, Alexiou, Topalovic, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi