Venezia-Inter: le probabili formazioni della 14ª giornata di Serie A

Venezia-Inter è l’anticipo serale di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Ieri sono stati diramati i convocati da Zanetti (vedi lista Venezia) e Inzaghi (vedi lista Inter). Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a presso lo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia per la partita della 14ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Venezia-Inter in Serie A

Venezia-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Zanetti

VENEZIA (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni (C), 55 Haps; 44 Ampadu, 5 Vacca, 27 Busio; 10 Aramu, 17 Johnsen, 77 Okereke.

A disposizione: 12 Lezzerini; 3 Molinaro, 7 Crnigoj, 8 Tessmann, 9 Forte, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 14 Henry, 18 Heymans, 23 Kiyine, 30 Svoboda, 42 Peretz.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Diffidati: Ampadu ed Heymans.

Squalificati: –

Indisponibili: 1 Maenpaa; 6 Dezi, 16 Fiordilino, 19 Bjarkason, 21 Ala-Myllymaki, 22 Ebuehi, 24 Bocalon, 28 Schnegg, 39 Zigoni.

Ultime notizie: Solito ballottaggio in attacco tra Johnsen ed Henry, che recupera posizioni. Zanetti ragiona su come completare il centrocampo, visto che Crnigoj si candida per rimpiazzare Vacca. In attacco a rischio Aramu: pronto Kiyine?

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 12 Sensi, 14 Perisic, 23 Barella, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 22 Vidal, 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Turnover in vista per Inzaghi, che non può esagerare per via degli infortunati. Dumfries insidia Darmian sulla fascia destra, ma molto dipenderà anche dalla scelta finale su Barella (riposerà?). In avanti ballottaggio tra i due argentini per giocare al fianco di Dzeko.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Venezia-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore.