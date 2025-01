Venezia-Inter, la probabile formazione: Inzaghi con tre novità! – CdS

Inter in trasferta a Venezia influenzata notevolmente dalla situazione infortunati. L’allenamento di oggi sarà decisivo. La probabile formazione di Venezia-Inter.

IL MATCH – Venezia-Inter si giocherà domani 12 gennaio, partita valida per il ventesimo turno di Serie A. Siamo al giro di Boa del campionato e contro il lagunari Inzaghi dovrà far fronte ai numerosi infortuni. Prima però partiamo dalle novità positive. Il tecnico piacentino ritrova dal primo minuto sicuramente Marcus Thuram ma anche il difensore Benjamin Pavard che però partirà probabilmente dalla panchina. Francesco Acerbi è tornato a svolgere parte della preparazione con il resto del gruppo. La trasferta araba ha messo a dura prova il fisico dei nerazzurri che hanno sicuramente accusato il colpo. Tra questi ci sono Hakan Çalhanoğlu, uscito al 35′ della finale di Supercoppa, e anche Yann Bisseck che proprio in Arabia ha rimediato un problema agli adduttori. Le cattive notizie non finiscono qui perché Henrikh Mkhitaryan ieri non era nella sua forma migliore e probabilmente partirà dalla panchina.

Venezia-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

FORMAZIONE – In Venezia-Inter Simone Inzaghi dovrà ridisegnare lo scacchiere per far fronte ai numerosi infortuni. Questa situazione fa sorgere anche un dubbio in merito alle rotazioni sistematiche usate dal tecnico piacentino e che fin qui non hanno molto ripagato. Per ritrovare la vittoria e fiducia l’Inter si affiderà come sempre in porta a Yann Sommer. In difesa c’è la novità di Matteo Darmian che completerà il pacchetto difensivo con de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo confermati a destra Denzel Dumfries e Nicolò Barella, mentre a sostituire Çalhanoğlu e Mkhitaryan ci saranno Kristjan Asllani e Piotr Zieliński. A sinistra ci sarà il fedelissimo Federico Dimarco. In avanti l’Inter ritrova la ‘Thu-La’ visto il pieno recupero di Marcus Thuram. I nerazzurri nonostante una situazione non rosea dal punto di vista degli infortuni ha l’obbligo di vincere contro il Venezia. Di seguito la probabile formazione, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.