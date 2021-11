Venezia-Inter, Inzaghi pensa ad alcuni cambi. Possibilità per Dumfries?

È già vigilia di Venezia-Inter, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Rispetto al successo di mercoledì in Champions League, Inzaghi cambierà qualche giocatore. Occhio a Dumfries a destra

ULTIME − L’Inter vuole dare continuità ai due successi consecutivi contro Napoli e Shakhtar Donetsk. Rispetto al match di mercoledì in Champions League, Simone Inzaghi farà rifiatare qualche giocatore a corto di fiato. Dunque, in Venezia-Inter come riporta Sky Sport, sono attesi 3/4 cambi tra centrocampo e attacco. Sulle fasce, potrebbe rivedersi Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian così come Federico Dimarco per Ivan Perisic. In mezzo, occhio al possibile turnover Hakan Calhanoglu. Mentre, in avanti scalpita Joaquin Correa che potrebbe rilevare Edin Dzeko.