Venezia-Inter, Inzaghi deve fare due conti! La probabile formazione

Simone Inzaghi torna a lavoro alla Pinetina: il primo punto all’ordine del giorno è decidere gli undici titolari da schierare contro il Venezia: due i rientri sicuri per il tecnico dell’Inter.

RIENTRI – Con i possibili rientri in difesa, Simone Inzaghi deve farsi due conti prima di scegliere l’undici titolare che giocherà contro il Venezia nella trasferta di domenica pomeriggio. La preoccupazione più grande fino a ieri era quella di Hakan Calhanoglu. Il turco, uscito malconcio nel derby di Supercoppa, quasi sicuramente non ci sarà in laguna. Calhanoglu, dopo gli esami medici di ieri, ha messo nel mirino il recupero completo in vista del recupero contro il Bologna di mercoledì. L’idea dei medici è quella di non rischiare troppo e concedergli questo “riposo”. In difesa invece, Banjamin Pavard torna arruolabile anche se probabilmente Inzaghi non lo rischierà se non avrà garanzie sicure. Per quanto riguarda Marcus Thuram invece, l’attaccante francese potrebbe tornare titolare insieme a Lautaro Martinez. Su Francesco Acerbi invece, qualche piccola attenzione in più: il difensore azzurro potrebbe tornare disponibile nella gara contro i rossoblu.

Venezia-Inter, scelte quasi obbligate per Inzaghi

PROBABILE – Simone Inzaghi si affiderà al suo classico 3-5-2, con Federico Dimarco e Denzel Dumfries inamovibili sulle fasce. A centrocampo invece, Kristjan Asllani nonostante non abbia fatto benissimo contro il Milan, va per una maglia da titolare in cabina di regia. Insieme all’albanese spazio a soliti due, con Barella sempre più centrale nelle idee di Inzaghi. Discorso particolare invece in difesa: Stefan de Vrij guiderà la difesa dell’Inter, con Alessandro Bastoni e Yann Bisseck ai lati. Pavard ci sarà ma partirà dalla panchina.

Inter (3-5-2): Sommmer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani; Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi