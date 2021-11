Venezia-Inter, Inzaghi cambia la difesa: out Ranocchia! Due opzioni – Sky

Si avvicina Venezia-Inter e arrivano le prime indiscrezioni in attesa delle formazioni ufficiali. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, Andrea Ranocchia non partirà da titolare. Due le opzioni, quindi, per la difesa.

DIFESA RIMANEGGIATA – Venezia-Inter, arrivano le prime indiscrezioni di formazione in attesa dell’ufficialità. Questi gli aggiornamenti di Andrea Paventi di Sky Sport: «Oggi Inzaghi ha aspettato tutto il tempo che aveva a disposizione per la formazione. Abbiamo capito delle cose, ovvero non giocherà Ranocchia e ci sarà Bastoni come centrale. Barella non partirà dall’inizio e sarà confermata la coppia d’attacco Correa e Dzeko. Simone Inzaghi potrebbe quindi fare scelte differenti come l’inserimento di Federico Dimarco come terzo di difesa, o mantenerlo alto e spostare D’Ambrosio basso».