Venezia-Inter, Inzaghi convoca 4 Primavera: c’è prima volta assoluta

Quattro Primavera sono partita in direzione Venezia per la partita tra Venezia e Inter. E c’è una prima convocazione assoluta.

PRIMAVERA CONVOCATI – Simone Inzaghi, contro il Venezia, dovrà fare a meno di diversi giocatori out per infortunio. Saranno sei gli assenti: Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Yann Aurel Bisseck e Raffaele Di Gennaro. Insomma, si tratta di una vera e propria emergenza. Ecco perché Inzaghi ha voluto attingere anche dalla squadra di Andrea Zanchetta per questa insidiosa trasferta in Laguna. I quattro convocati della Primavera sono: Alessandro Calligaris, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch e Luka Topalovic. Per quest’ultimo, si tratta di una prima volta assoluta. Se i tre compagni sono ormai noti in Prima Squadra, seppur i zero minuti ufficiali messi ancora sulle gambe, per il giocatore sloveno si tratta della prima convocazione con la Prima Squadra dell’Inter. Il centrocampista è arrivato in estate dal Domzale.

Topalovic convocato per Venezia-Inter: numeri importanti

NUMERI – Lo sloveno Topalovic si è sempre più inserito nell’Inter Primavera di Andrea Zanchetta e adesso è un titolare inamovibile. Ha segnato la prima rete contro l’Empoli il 27 ottobre, aveva già colpito per la prima volta in UEFA Youth League con la Stella Rossa. Ad oggi ha messo a referto complessivamente tre gol e cinque assist tra tutte le competizioni. Il suo futuro è brillante, il tempo tra i giovani ormai sta per finire. Topalovic è quasi pronto per la Prima Squadra. Ecco la convocazione per Venezia-Inter.