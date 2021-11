Venezia-Inter, Dumfries torna dal 1′. Correa-Dzeko in avanti – SM

Venezia-Inter, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato, è in programma questa sera alle 20:45. Inzaghi pensa di riproporre Dumfries dal 1′. Correa-Dzeko in avanti. Le ultime da Sportmediaset

LE SCELTE − Venezia-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle 20:45. Simone Inzaghi, in vista della trasferta, pensa al turnover per far rifiatare alcuni giocatori in ruoli chiave. Sugli esterni in arrivo un turno di riposo per Darmian e Perisic: pronti, al loro posto, Dumfries e Dimarco. A centrocampo riposo per Barella, con Gagliardini al suo posto, al fianco di Brozovic e Calhanoglu. In attacco Joaquin Correa favorito su Lautaro Martinez per una maglia la fianco di Edin Dzeko.