Venezia-Inter, due ex certi per Di Francesco! La probabile formazione

Venezia-Inter si disputerà domani 12 gennaio alle ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo: di seguito la probabile formazione di Eusebio Di Francesco.

LA SFIDA – Venezia-Inter è una gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il match d’andata, in cui hanno disputato un’ottima gara sia sul profilo dell’atteggiamento che della qualità delle azioni offensive, i lagunari intendono unire al gioco prodotto quella concretezza sul piano del risultato che è spesso mancata nella prima metà di questa stagione. Per farlo, il tecnico Eusebio Di Francesco spera di poter contare sull’appoggio del dodicesimo uomo, quel Pier Luigi Penzo che vorrà sospingere i suoi calciatori verso un risultato utile che avrebbe un significato particolare.

Venezia-Inter, la probabile formazione di Di Francesco:

LE SCELTE – In Venezia-Inter Di Francesco dovrà sciogliere i dubbi relativi al possibile inserimento dal primo minuto dell’ex Gaetano Oristanio. L’italiano, che non è al meglio, potrebbe partire titolare accanto a Joel Pohjanpalo. Mentre il centrocampo dovrebbe essere composto da Hans Nicolussi Caviglia, Gabriele Busio ed Egill Ellertsson. Se Oristanio è in dubbio, un altro, ex Filip Stankovic, è invece certo della titolarità. Il serbo, infatti, si è ritagliato con le prestazioni e la personalità un posto “fisso” dal primo minuto nella squadra veneta. Il terzo calciatore di marca nerazzurra è Franco Carboni, che potrebbe essere lanciato nella mischia dal tecnico pescarese contro la squadra che ne detiene il cartellino.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.