Venezia-Inter, di domenica alle 15 dopo una vita e per ripartire

Venezia-Inter segna un doppio ritorno: sia della squadra di Inzaghi in Serie A, sia di una partita dei nerazzurri di domenica alle 15 dopo tantissimo tempo. Ma, a prescindere dall’orario, c’è da dimenticare Riyad.

POMERIGGIO PER RISCATTARSI – Era il 23 maggio 2011 e, con un 5-1 all’Udinese, l’Inter festeggiava la vittoria della Serie A già ufficiale da tre settimane. Nessuno poteva pensare che, fino a Venezia-Inter di oggi, non ci sarebbe più stata una partita di domenica alle 15. Sono cambiate tante cose, ma non l’allenatore in testa alla classifica: Antonio Conte. Lo era quel giorno, nel suo congedo dai nerazzurri, e lo è oggi visto che ieri l’Atalanta ha pareggiato a Udine. Ma con il Napoli, ossia è un avversario. Su cui dover fare la corsa, riprendendo quel bel filotto interrotto dalla Supercoppa Italiana. Un viaggio in Arabia Saudita che sarà meglio dimenticare quanto prima, tenendo a mente solo i tanti errori fatti per non ripeterli più.

Venezia-Inter in emergenza assoluta, come sempre

RIDOTTI ALL'OSSO – Francesco Acerbi (ancora una volta), Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa, il terzo portiere Raffaele Di Gennaro e Henrikh Mkhitaryan. Sono i giocatori dell'Inter non partiti per Venezia, nella solita lunghissima serie di infortuni che continua ad aumentare di settimana in settimana. Recupera Benjamin Pavard, fuori da un mese e mezzo, idem Marcus Thuram preservato lunedì nel derby. E c'è anche Davide Frattesi, anche se sembra ormai un separato in casa, mentre in mezzo Kristjan Asllani dovrà fare un cambio di passo perché i bonus li ha abbondantemente finiti. Nel Venezia per Eusebio Di Francesco c'è il recupero di un ex: Gaetano Oristanio, che dall'infortunio si è ripreso.