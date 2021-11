Venezia-Inter, i diffidati per la 14ª giornata di Serie A. No squalificati

Venezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Pier Luigi Penzo, per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la trasferta in laguna, senza squalificati e con diffidati solo nei padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato da ieri.



VENEZIA-INTER sabato 27 novembre ore 20.45 (14ª giornata Serie A)

Diffidati Venezia: Ethan Ampadu, Daan Heymans (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Venezia: nessuno

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Inter: nessuno