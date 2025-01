Venezia-Inter, un recupero top per Di Francesco: probabile formazione – CdS

Il Venezia ospiterà in casa l’Inter domani pomeriggio alle 15.00. Tra infortuni e mercato in uscita, i lagunari dovranno riuscire a mettere in campo i migliori 11. La probabile formazione di Venezia-Inter.

IMPORTANTE RECUPERO – Venezia-Inter è caratterizzata sia da voci di mercato in uscita che dagli infortuni. Se da una parte Simone Inzaghi deve far fronte al caso ‘Frattesi’ e ai numerosi pesanti infortuni, anche il Venezia non può sorridere sotto questi aspetti. Però per i lagunari c’è una novità confortante: Gaetano Oristanio si è ristabilito. Al Penzo, nella sfida contro i nerazzurri, ci sarà anche lui domani pomeriggio. Il pubblico in laguna è orgogliosa dei propri giocatori e del proprio allenatore. È una squadra coriacea e battagliera pronta a dare tutto per difendere i colori della maglia. Sono ben 3 gli incontri senza sconfitta per Eusebio di Francesco in casa. Gran merito va dato anche ad Oristanio, scuola Inter, che sta letteralmente trascinando il Venezia con le sue buone prestazioni. Non a caso su 19 incontri disputati, l’attaccante ha presenziato ben 18 incontri da titolare.

Venezia-Inter, prove di formazione per Di Francesco

MERCATO ED INFORTUNI – Il Venezia potrà quindi contare sul suo trequartista più forte, ormai diventato un punto fermo per l’allenatore pescarese. Quest’ultimo potrà spostare nella trequarti l’americano Busio proprio con Oristanio (uscito prima nella partita contro l’Empoli per un problema al polpaccio). A questo punto si aprirebbe una possibilità per Ellertsson di giocare dal primo minuto. Di Francesco deve far fronte anche ai numerosi infortuni come Svoboda, Doumbia, Duncan e Crnigoj. A questi bisogna aggiungere le uscite di Pierini e quella recente di Raimondo oltre alle probabili cessioni di Bjarkason, Jaronen, Candela e Andersen. Ai lagunari si è aggiunto di recente Condé a centrocampo, reparto da puntellare con maggiore urgenza. Il Venezia nelle ultime 5 partite ha perso solo contro il Napoli. Nel prossimo match contro l’Inter, il Venezia vuole riprendere dall’ottima prestazione nei minuti finali, dove all’andata, ha mancato il pareggio per un soffio.

(3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, N. Caviglia, Ellertsson, Carboni; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

Fonte: Corriere dello Sport – Davide Adami