Venezia-Inter, Di Francesco conferma tre ex nerazzurri! La probabile formazione

In attesa della sfida contro l’Inter, il Venezia di Di Francesco lavora ai dettagli per definire le scelte dell’undici titolare. Probabilmente, contro i nerazzurri, spazio a tre giocatori ex nerazzurri.

SPERANZA – Il Venezia di Eusebio Di Francesco Inter così da dimostrare che ha già dimenticato la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana. I lagunari, dopo l’1-1 contro l’Empoli nell’ultima settimana, si ritrovano in un momento di forma ottimale. Il venezia infatti, nelle ultime cinque partite, ha perso solo contro il Napoli e per giunta di misura. Nonostante la 19ª posizione, il Venezia dopo un avvio da horror a ripreso a fare punti e adesso proverà a staccare il primo pass per la salvezza che dista solo quattro punti. Ildi ospita i campioni d’Italia nel match di domenica pomeriggio . La sfida del Penzo, oltre ad essere importante per gli stessi lagunari, sarà un primo match-point per l’così da dimostrare che ha già dimenticato la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana. I lagunari, dopo l’1-1 contro l’nell’ultima settimana, si ritrovano in un momento di forma ottimale. Il venezia infatti, nelle ultime cinque partite, ha perso solo contro il Napoli e per giunta di misura. Nonostante la 19ª posizione, il Venezia dopo un avvio da horror a ripreso a fare punti e adesso proverà a staccare il primo pass per la salvezza che dista solo quattro punti.

Venezia-Inter, un rientro a centrocampo

PROBABILE – Eusebio Di Francesco, dopo la bella prova messa in campo anche a San Siro, si ritrova davanti un Inter affamata di vittoria. Il tecnico abruzzese potrebbe affidarsi a un ex Inter a centrocampo, con Gaetano Oristanio dal primo minuto sulla trequarti insieme e Busio: entrambi a sostegno di Pohjanpalo. Sulla fascia sinistra invece, spazio a Franco Carboni anche lui di priorità dell’Inter. In porta invece, maglia da titolare indiscussa per Filip Stankovic. Il figlio d’arte ha da tempo preso le redini della porta degli arancioneroverdi.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco