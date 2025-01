Venezia-Inter, conferma Taremi. Cambi in difesa! La probabile formazione

In Venezia-Inter, Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Eusebio Di Francesco. La sfida, che si preannuncia complicata, vedrà Mehdi Taremi ancora titolare al fianco di Lautaro Martinez, mentre la difesa subirà ulteriori modifiche per far fronte agli indisponibili.

CAMBIA LA DIFESA – In Venezia-Inter, la retroguardia nerazzurra sarà riorganizzata a causa delle defezioni di Francesco Acerbi e Yann Bisseck. Benjamin Pavard, seppur recuperato, non partirà dal primo minuto: il francese sarà preservato per le prossime gare. Al suo posto, Matteo Darmian agirà sulla destra della difesa a tre, completata da Stefan de Vrij, che non è al meglio ma stringerà i denti, e Alessandro Bastoni, reduce da un periodo di grande intensità in cui non ha saltato nemmeno un minuto. Sulla sinistra del centrocampo, Carlos Augusto prenderà il posto di Federico Dimarco, offrendo una soluzione più fisica e di copertura.

Venezia-Inter, scelte diverse anche a centrocampo e in attacco

LE SCELTE IN MEZZO – A centrocampo, la novità principale sarà Kristjan Asllani, chiamato a sostituire Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista davanti alla difesa. Henrikh Mkhitaryan, fermato da un affaticamento muscolare, non sarà della partita, mentre Davide Frattesi, pur non al meglio, andrà in panchina. Piotr Zielinski sarà titolare al fianco di Nicolò Barella, garantendo qualità e dinamismo in mezzo al campo. Sulle fasce, Denzel Dumfries agirà a destra, con Carlos Augusto a sinistra. In attacco, Simone Inzaghi confermerà la coppia vista in Supercoppa Italiana: Mehdi Taremi e Lautaro Martinez. I due si sono rivelati decisivi nell’ultima uscita, siglando una rete ciascuno nella vittoria contro il Milan. Marcus Thuram, recuperato dall’infortunio, partirà dalla panchina per evitare rischi.

La probabile formazione dell’Inter

Questa la formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Venezia:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.