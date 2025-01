Venezia-Inter, cambio dell’ultimo minuto in difesa nei lagunari!

Tra poco Venezia-Inter, partita valida per la ventesima giornata di Serie A al Penzo. Cambio dell’ultimo minuto per Di Francesco in difesa.

CAMBIO – Nel Venezia c’è un cambio di formazione in vista della partita contro l’Inter, in programma alle 15. Non ci sarà Altare dal primo minuto, ma al suo posto giocherà Sagrado. Un cambio dovuto ad un problema nel riscaldamento per l’ex giocatore del Cagliari. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Di seguito la nuova formazione del Venezia:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado (al posto di Altare); Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.