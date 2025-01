Venezia-Inter, braccio Zielinski: no rigore! Bene Piccinini: la moviola – CdS

Venezia-Inter, partita complessa con tanti episodi al limite, ma tutti gestiti bene dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì. Anche secondo la moviola del Corriere dello Sport la prestazione dell’arbitro designato per la partita è stata sufficiente. I padroni di casa chiedono un rigore sul tocco di Zielinski.

LA MOVIOLA – Il caso più “eclatante” di Venezia-Inter riguarda un tocco con il braccio di Piotr Zielinski in scivolata all’interno dell’area nerazzurra. I padroni di casa chiedono un calcio di rigore dopo il cross di Zampano, il centrocampista polacco tocca il pallone con la gambe destra e poi con il braccio, il cui movimento sembra però congruo. La scelta di lasciar proseguire sembra corretta. Dall’altra parte, Carlos Augusto recrimina una trattenuta dato che non riesce a saltare, ma la trattenuta con Doumbia è reciproca: giusto non assegnare nulla per concorso di colpa. Regolare la rete dell’Inter: Sagrado rende buono il gol che decide la partita tenendo in gioco Lautaro Martinez sul lancio di Asllani, lui sana la posizione di Darmian sulla respinta di Stankovic.

Venezia-Inter, dopo Oristanio manca probabilmente un rosso!

RISCHIO – Ha rischiato molto Francesco Zampano, particolarmente fallosso in Venezia-Inter. Era già ammonito, intervento duro da dietro in ritardo colpendo Bastoni dietro il tallone destro, poteva starci il secondo cartellino giallo. Ammonito Oristanio dopo un fallo su Darmian, intervento del VAR che corregge Piccinini che inizialmente aveva erroneamente ammonito Doumbia.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna