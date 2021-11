Venezia-Inter, i 24 convocati di Zanetti per il match del Penzo

Venezia-Inter è la sfida in programma sabato al Penzo alle 20.45, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei veneti, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei 24 convocati per la partita. Di seguito l’elenco completo

CONVOCATI – Venezia-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata di campionato. Il tecnico dei lagunari, Paolo Zanetti, ha convocato 24 giocatori per il match in programma al Luigi Penzo sabato alle 20.45.

Portieri: Bruno Bertinato, Luca Lezzerini, Sergio Romero

Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Michael Svoboda

Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór Sigurðsson