Venezia-Inter 0-1, si passa di misura! Al Penzo comanda Darmian

Termina 0-1 Venezia-Inter, sfida valevole per la ventesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1

TANTE OCCASIONI – Nella ripresa di Venezia-Inter sono tante le occasioni per entrambe le squadre, con i nerazzurri che provano a chiudere la partita e i padroni di casa che cercano di trovare il pareggio. Una grande occasione capita al 67′ al neoentrato Frattesi, che riceve palla in area e tocca di esterno, ma è ancora una volta miracoloso Stankovic a negargli il gol. I lagunari non si lasciano però scoraggiare dalle offensive degli ospiti e al 73′ con un ottima ripartenza la palla arriva a Busio sul lato sinistro dell’area di rigore, conclusione a giro che va a stamparsi contro il palo. Subito dopo, con le squadre lunghe, Thuram orchestra una ripartenza che libera ancora Frattesi in area, questa volta a fare muro contro la sua conclusione è la difesa.

VITTORIA VOLUTA – Nel finale il Venezia prova a dare il tutto per tutto per il gol del pareggio, con l’Inter che invece prova ad addormentare la partita e a controllare gli assalti dei padroni di casa, tanto che Inzaghi si gioca addirittura la carta Dimarco come mezz’ala a sinistra. Nel recupero grosso rischio quando un’azione insistita dei padroni di casa libera Pohjanpalo al tiro da fuori area, che fortunatamente finisce centrale tra le braccia di Sommer. Negli ultimi scampoli di partita è brava l’Inter a tenere palla in attacco, cercando spesso la bandierina e guadagnando secondi preziosi che portano a una vittoria di misura importantissima, la sesta di fila in trasferta.

VENEZIA-INTER 0-1

Gol: Darmian al 16′