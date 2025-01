Venezia-Inter 0-1, cinque dati statistici (+1) che potresti non sapere

L’Inter ha vinto la ventesima partita di Serie A in casa del Venezia 0-1. Cinque dati statistici e curiosità sulla partita giocata tra Inter e Venezia giocata allo stadio “Pier Luigi Penzo”.

Venezia-Inter 0-1: curiosità e dati statistici

SEI – I successi di fila in trasferta in Serie A dell’Inter con annesso “clean sheet” per la prima volta nella sua storia. Ma anche la sesta volta che l’Inter inizia l’anno solare con una vittoria in campionato.

QUATTRO – Solo quattro, i punti persi dall’Inter nelle ultime tredici giornata di campionato. I nerazzurri, infatti, hanno raccolto ben undici vittorie e solo due pareggi. Trentacinque, infatti, i punti raccolti su trentanove a disposizione.

TREDICI – Le reti segnate dai difensori dell’Inter in questo campionato, più del doppio rispetto qualsiasi altra squadra di Serie A.

VENTISETTE – I primi tempi in cui l’Inter è andata in vantaggio o ha chiuso i primi quarantacinque minuti in parità. Unica squadra in Europa a poter vantare questo risultato.

QUINDICI – I giocatori dell’Inter ad aver realizzato almeno una rete in questo campionato.