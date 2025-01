Venezia, definita un’altra cessione prima dell’Inter! Un difensore saluta – Sky

Il Venezia definisce la cessione di un difensore in vista della sfida con l’Inter in programma domenica alle 15. Tratta l’attaccante in Serie B. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

DEFINITA LA CESSIONE – Il Venezia definisce la cessione per snellire la rosa e liberare risorse economiche. Antonio Candela, terzino destro classe 1999, lascerà il club lagunare per approdare proprio al Pisa. L’operazione è ormai arrivata alla chiusura, con le due società che hanno trovato un accordo definitivo. Per Candela si tratta di una nuova opportunità per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Il 24enne difensore era arrivato al Venezia nell’estate del 2022, ma non è mai riuscito a imporsi pienamente come titolare, complici anche le scelte tattiche e la concorrenza nel ruolo. Al Pisa, Candela avrà la possibilità di ritrovare continuità e inserirsi in un progetto tecnico che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche, in particolare la sua capacità di spinta sulla fascia destra. La cessione di Candela arriva a pochi giorni da una sfida cruciale per il Venezia: domenica alle 15, i lagunari affronteranno l’Inter.