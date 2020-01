Vecino si ferma in allenamento, con l’Atalanta è...

Vecino si ferma in allenamento, con l’Atalanta è di nuovo emergenza – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che Vecino contro l’Atalanta non ci sarà. Il centrocampista si è fermato in allenamento.

NUOVA ASSENZA – Allarme Vecino. E il centrocampo torna ad essere un problema. L’uruguaiano, infatti, ha dovuto interrompere l’allenamento per un guaio muscolare. Quasi da escludere, quindi, che possa essere titolare domani sera con l’Atalanta, mentre c’è qualche speranza di riuscire a recuperarlo per la panchina. La decisione verrà presa oggi nella rifinitura. In mediana, mancherà anche lo squalificato Barella, quindi Conte si ritrova con scelte obbligate: Gagliardini e Sensi ai lati di Brozovic