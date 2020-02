Vecino si esalta quando conta, ha ribaltato le gerarchie di Conte – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Inter-Milan è stata la partita della rinascita di Vecino. L’uruguaiano sembrava avesse chiuso con Conte.

RINASCITA – Gli abbracci di Vecino sono quelli dell’incredulità. L’Inter lo aveva messo sul mercato, aveva già fatto il check-in per l’Inghilterra, con Conte il feeling non era mai sbocciato. Poi il mercato è finito, è tornato in campo da titolare. E nel derby ha detto la sua. E’ il ribaltone dentro il ribaltone, la rimonta personale nelle gerarchie dell’Inter dentro la rimonta nerazzurra. Ma queste sono le partite dell’uruguaiano, è in queste serate che si esalta. Lui c’è quando conta, il suo timbro lo riconosci facilmente.