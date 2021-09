Vecino fa cambiare i piani a Inzaghi: cambia la formazione dell’Inter anti-Shakhtar

Vecino sarà la grande sorpresa di Inzaghi in Shakhtar Donetsk-Inter di stasera. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista uruguayano ha vinto il ballottaggio in mezzo al campo. Si tratta dell’ultima decisione presa in casa nerazzurra, dove l’undici titolare è ormai deciso

NUOVO CENTROCAMPO – Confermato il doppio avvicendamento sulle corsie laterali come anticipato (vedi probabile formazione) ma la vera novità di Shakhtar Donetsk-Inter sarà un’altra. A centrocampo Simone Inzaghi ha deciso di dare fiducia a Matias Vecino, che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra. Ad annunciarlo è Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport -, presente a Kiev per seconda giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Formazione dell’Inter stravolta rispetto alle ultime uscite: con Vecino dal 1′ cambiano addirittura tre quinti del centrocampo titolare.