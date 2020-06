Vecino fra i dubbi di Conte per Napoli-Inter: alcuni giocatori a rischio

Condividi questo articolo

Napoli-Inter sarà la prima partita dopo lo stop, anche se a differenza della Coppa Italia manca ancora il calendario: potrebbe non esserci Vecino. Come segnala Matteo Barzaghi, in un servizio per Sky Sport 24, il centrocampista uruguayano è uno dei dubbi di Conte per la ripresa.

LE PRIME DIFFICOLTÀ – Napoli-Inter è distante meno di due settimane, c’è da capire mercoledì se sarà il 12 o il 13 giugno. In attesa dell’OK del Governo Antonio Conte prosegue gli allenamenti ad Appiano Gentile e deve valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori. Fra questi c’è Matias Vecino: l’uruguayano è affaticato e deve gestire alcuni acciacchi in questo avvicinamento al ritorno in campo. Sky Sport avvisa come il centrocampista abbia dei problemi di lieve entità al ginocchio, un’infiammazione che richiede dei trattamenti particolari. Proverà a recuperare per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ma la sua presenza a oggi è in dubbio. Non è l’unico dell’Inter non ancora al 100%: altri suoi compagni di squadra, non nominati, stanno alternando il lavoro individuale a quello di squadra, con l’obiettivo di essere pronti per il San Paolo. Vecino non è certo di un posto per Napoli-Inter, ma farà di tutto per essere presente alla fondamentale gara di ripresa.