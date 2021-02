Vecino, chance a gara in corso durante Inter-Genoa? Ormai è recuperato

Matias Vecino

Vecino attende il suo momento. Il centrocampista ha già giocato Inter-Genoa in stagione, con la Primavera e facendo anche gol (vedi articolo). Domenica pomeriggio per l’uruguayano chissà che non possa esserci qualche minuto, che concluderebbe il calvario.

RITORNO VICINO? – Matias Vecino non gioca con la prima squadra dal 9 luglio, gli ultimi venti minuti del 2-2 contro il Verona. Poi l’infortunio al ginocchio, il consulto a Barcellona col dottor Ramon Cugat e la seguente operazione per curare una sofferenza meniscale. Il suo recupero ha richiesto molto tempo: oltre sei mesi. In queste settimane ha rivisto il campo da vicino, ma solo dalla panchina: Antonio Conte l’ha inserito in distinta nelle ultime quattro partite fra Serie A e Coppa Italia, senza però farlo subentrare. Chissà che questo non avvenga domenica pomeriggio in Inter-Genoa, partita che per Vecino avrebbe anche un segnale in più di “rinascita sportiva”.

IL PRECEDENTE – Vecino, infatti, in stagione ha già disputato un Inter-Genoa. Ovviamente non con la prima squadra, bensì con la Primavera di Armando Madonna. Lo scorso 28 gennaio Conte ha mandato l’uruguayano a ritrovare il ritmo partita come fuoriquota dell’Under-19, e la mossa ha pagato: gol immediato, dopo sei minuti. E ha anche partecipato all’azione che ha portato al raddoppio di Mattia Sangalli. Per il centrocampista settanta minuti in campo, come mezzala destra, ovviamente ancora arrugginito ma inevitabile visto il lungo stop. Quel giorno, di fatto, è tornato a essere un calciatore a tutti i livelli, dopo sei mesi e mezzo di stop. Successivamente non ha avuto opportunità per ritrovare una presenza in prima squadra, ma in questa settimana è stato segnalato in crescita a livello fisico (vedi articolo). Allora occhio a Inter-Genoa, che potrebbe essere un debutto-bis per Vecino in stagione: di certo non da titolare, magari uno spezzone a gara in corso sì.