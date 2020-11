Vazquez: “Abbiamo vinto una finale! Il 2-2? Grande lavoro dell’Inter”

Lucas Vazquez

Lucas Vazquez analizza con estrema lucidità la partita tra Real Madrid e Inter, terminata 3-2. Ecco le sue parole al sito delle merengues dopo il match di Champions League.

FINALE – Lucas Vazquez non usa mezzi termini per definire la vittoria del Real Madrid sull’Inter. Tre punti che restituiscono ossigeni agli spagnoli, e che restituiscono positività alla classifica. I blancos sono ora terzi, a parimerito (4 punti) con lo Shakhtar Donetsk (in vantaggio per gli scontri diretti). Una vittoria che arriva dopo un match più complicato del previsto. Ecco le parole dello spagnolo: “Fin dall’inizio sapevamo che sarebbe stato un gruppo complicato. Usano le loro armi molto bene, abbiamo voluto provare a pressare per rubare palla nella loro metà campo, e a volte è complicato perché hanno qualità. Oggi abbiamo vinto una finale, ne mancano ancora tre e lotteremo per provare ad arrivare primi nel gruppo”.

MERITI INTER – Vazquez si complimenta poi con l’Inter, capace di riprendere il match, risalendo fino al pareggio. I suoi elogi: “Il 2-2 ci ha fatto molto male. Pensavamo di avere la partita sotto controllo, ma in quei momenti di dubbio la squadra non è riuscita ad ottenere il possesso e alla fine ci ha contenuti. È stato un grande lavoro da parte loro”.

