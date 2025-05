Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora

Vanoli presenterà il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il tecnico granata risponderà alle domande dei giornalisti al termine della rifinitura.

COMUNICATO – “Domani, sabato 10 maggio, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Paolo Vanoli per la presentazione di Torino-Inter, 36a giornata del campionato di Serie A Enilive”.

Torino-Inter, tutto esaurito all’Olimpico Grande Torino

PIENO – Lo Stadio Olimpico Grande Torino si prepara ad accogliere il proprio pubblico per la penultima giornata in casa di questa Serie A per i ragazzi di Mister Vanoli: calcio d’inizio alle ore 18.00: “In previsione dell’elevato afflusso, si invitano tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. Sarà Federico La Penna, della sezione AIA di Roma 1, il direttore di gara di Torino vs Inter, in programma domenica”.

Fonte: torinofc.it