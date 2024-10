Vanoli in conferenza stampa prima di Inter-Torino: data e ora

Vanoli presenterà il match Inter-Torino per la settima giornata di Serie A. Il tecnico, assente sabato per squalifica, parlerà in conferenza stampa davanti ai giornalisti.

CONFERENZA STAMPA – “Domani, venerdì 4 ottobre, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Paolo Vanoli per la presentazione di Inter-Torino, 7a giornata del campionato di Serie A Enilive”. Inoltre oggi, giovedì 3 ottobre, i granata scenderanno in campo al Filadelfia per continuare la preparazione in vista della sfida con l’Inter.

Inter-Torino, settima giornata di Serie A

NUOVO INCONTRO – Sabato sera si giocherà la sfida tra Inter e Torino a San Siro, con calcio d’inizio previsto alle 20:45. L’Inter, allenata da Simone Inzaghi, arriva da due vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro l’Udinese grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. La partita sarà diretta da Matteo Marcenaro. L’Inter punta a estendere la striscia di vittorie e rafforzare la sua posizione nelle prime posizioni della classifica, mentre il Torino cercherà di interrompere la serie positiva dei nerazzurri.