Van Persie e i due dubbi per Feyenoord-Inter: riflessioni sulle corsie

Come Inzaghi anche Van Persie dovrà sciogliere qualche dubbio in vista di Feyenoord-Inter. L’allenatore olandese riflette sulle due corsie olandesi.

ASSENZE – Sia Robin van Persie che Simone Inzaghi sono alle prese con tantissimi infortuni. Se il tecnico dell’Inter ha un solo esterno su cinque a disposizione, l’allenatore olandese, subentrato da poco, ha addirittura quindici assenze: Justin Bijlow, Gernot Trauner, Facundo González, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop, In-beom Hwang, Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Antoni Milambo e Calvin Stengs. Insomma, in Feyenoord-Inter mancheranno diversi protagonisti sia da una parte che dall’altra. Come riferiscono dall’Olanda, van Persie ha qualche dubbio di formazione in particolare per quanto riguarda le due corsie. L’ex grande attaccante di Arsenal e Manchester United ha parlato in conferenza stampa rivelando di come a destra potrebbe esserci una mossa a sorpresa.

Van Persie e la probabile formazione di Feyenoord-Inter

PROBABILE – In vista della partita tra Feyenoord e Inter, van Persie andrà in porta con Wellenreuther, il quale dovrebbe essere protetto dal duo centrale formato da Hancko e Beelen (il primo cercato anche dalla Juventus a gennaio). Mentre sui terzini, enigma: a sinistra Bueno o Smal; mentre a destra potrebbe giocare Mitchell. L’allenatore olandese scioglierà ogni dubbio nella riunione tattica di domattina. A centrocampo, dentro il duo formato da Moder e Zand. Ma occhio a Ueda. Poi in avanti, i tre trequartisti saranno Paixao, Hadji Moussa, Carranza che agiranno dietro Osman.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Paixão, Hadj Moussa, Carranza; Osman.