Valverde: “Real Madrid, questa vittoria una dimostrazione. Altra gara…”

Condividi questo articolo

logo-real-madrid

Valverde, centrocampista uruguaiano del Real Madrid, a seguito della vittoria in campionato contro l’Huesca (vedi articolo) ai microfoni di Movistar Plus ha parlato in vista della sfida di UEFA Champions League contro l’Inter.

PROSSIMO IMPEGNO – Valverde, centrocampista del Real Madrid prossimo avversario dell’Inter in Champions League, dopo la vittoria in campionato ha parlato proprio della prossima sfida contro i nerazzurri e del momento della sua squadra: «Contento per la vittoria. Quando lavori a volte i risultati non si ottengono come vuoi e devi continuare a lavorare. Con questa vittoria abbiamo dimostrato che stiamo bene. La prossima settimana però ci sarà un’altra partita importante (quella contro l’Inter, ndr). Chi gioca qui deve sempre vincere».