Valverde grazia Inzaghi nel finale! L’Al Hilal ferma il Real Madrid

Il Real Madrid ha pareggiato contro l’Al-Hilal con il punteggio di 1-1. A segno Gonzalo García e Ruben Neves. Buona la prima per Simone Inzaghi sulla panchina della squadra saudita.

PRIMO TEMPO – Il Real Madrid fronteggia l’Al-Hilal in quello che è il primo match di Simone Inzaghi da allenatore del Club arabo. A sbloccare la sfida sono le merengues, in contropiede, grazie alla rete di Gonzalo García su assist di Rodrygo al 34′. La squadra del tecnico piacentino non accusa il colpo, provando piuttosto a rendersi pericolosa con insistenza presso la porta difesa da Thibaut Courtois. I tentativi del Club saudita vanno a buon fine, intorno al tramonto del primo tempo, con il calcio di rigore guadagnato a causa del fallo di Raúl Asencio ai danni di Marcos Leonardo. Dal dischetto trasforma Ruben Neves, che al 41′ riporta il punteggio in parità.

Real Madrid-Al Hilal, il risultato non cambia

SECONDA FRAZIONE – Il secondo tempo inizia con un Real Madrid arrembante che cerca, senza riuscirci, di riportarsi in vantaggio. La più grande occasione – nella prima parte della frazione – arriva dopo qualche minuto, con il palo di Arda Guler dopo un’azione fatta di automatismi e velocità di esecuzione. La squadra di Simone Inzaghi cresce alla distanza, provando a sfruttare le non poche disattenzioni dei blancos in fase difensiva, ma non riesce ad essere concreta. La grande occasione per cambiare la realtà arriva al 90′, con il calcio di rigore assegnato ai blancos per la manata di Mohammed Al-Qahtani su Gonzalo García. Dal dischetto si presenta Federico Valverde, il quale si fa ipnotizzare da Yassine Bounou. Il match si conclude così sul punteggio di 1-1, con Inzaghi che esce indenne dal confronto sulla carta più difficile del girone.

REAL MADRID-AL HILAL 1-1

34′ Gonzalo García (R), 41′ Neves (AH).