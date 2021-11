Valeri arbitro di Inter-Napoli: già altri tre precedenti con i partenopei

Valeri sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la trentacinquesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è del 12 marzo 2010, al Massimino di Catania sconfitta per 3-1 contro i rossazzurri. La partita è tristemente ricordata a causa di Sulley Muntari, che da subentrato si prende due cartellini gialli in pochi minuti: sul secondo concede in barriera il rigore del momentaneo 2-1. Ben dodici i tiri dal dischetto contro l’Inter, l’ultimo lo scorso 6 gennaio contro la Sampdoria. Di contro però ne ha dati tre di fila a favore negli ultimi tre incroci, l’ultimo l’1-2 del 14 marzo col Torino. A livello di partite il bilancio generale vede diciotto vittorie, nove pareggi e sette sconfitte.

CON GLI AZZURRI – È la quarta volta che Valeri arbitra una partita fra Inter e Napoli, coi tre precedenti che sorridono ai nerazzurri: tutte vittorie. Al San Paolo, quando lo stadio non era stato ancora intitolato a Diego Armando Maradona, bis concesso in Coppa Italia e sempre ai quarti di finale. Il 26 gennaio 2011 è vittoria per 4-5 ai rigori, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Il 19 gennaio 2016 invece 0-2 già entro il 90′, partita nota per la lite fra Maurizio Sarri e Roberto Mancini. L’unico precedente Inter-Napoli in Serie A è del 28 luglio 2020, questo al Meazza con un 2-0 firmato da Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez.