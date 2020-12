Valeri arbitro di Inter-Bologna: rossoblù KO nell’ultimo dei precedenti

Valeri sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita della decima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la trentunesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 12 marzo 2010 ed è stato catastrofico: sconfitta per 3-1 al Massimino contro il Catania. L’episodio principale, quasi indimenticabile per la dinamica, è il rigore (corretto) del momentaneo 2-1, concesso per fallo di mano in barriera di Sulley Muntari. Il ghanese era appena entrato, ma riuscì in quel caso a prendere subito la seconda ammonizione: espulso. Con lui ben undici i rigori contro assegnati. Il bilancio generale parla di quindici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte.

ULTIMA GIOIA – Valeri è stato l’arbitro dell’ultima partita senza subire gol al Meazza per l’Inter, il 28 luglio contro il Napoli (2-0). Ci sono poi anche due Inter-Bologna nel suo passato, uno al Dall’Ara e l’altro a San Siro. Lontanissimo il precedente in trasferta: 0-0 il 30 agosto 2010, nella prima giornata di Serie A (esordio in campionato per Rafa Benitez, non certo memorabile). Da ricordare invece il 2-1 dell’11 febbraio 2018, anche perché… è l’ultima vittoria (a oggi) casalinga contro i rossoblù. I felsinei avevano chiuso in nove: prima doppio giallo all’ex Ibrahima Mbaye, poi rosso diretto (col VAR) nel recupero ad Adam Masina per un intervento a gamba tesa su Lisandro Lopez.