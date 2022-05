Valeri arbitro di Juventus-Inter: prima finale, tre derby d’Italia nei precedenti

Valeri sarà l’arbitro di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la trentaseiesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. È però soltanto la seconda in stagione: l’altra è il 3-2 sul Napoli del 21 novembre, scontro diretto in piena regola, dove fu decisivo il VAR per rendere positiva la sua prestazione. Quella è stata la diciannovesima vittoria, contro nove pareggi e sette sconfitte. Per l’esordio invece bisogna tornare indietro al 12 marzo 2010, perdendo 3-1 contro il Catania. Lì fece i danni Sulley Muntari, che appena entrato si prese due cartellini gialli in pochi minuti: sul secondo, peraltro, causò un rigore toccando col braccio in barriera. Sono ben dodici i tiri dal dischetto contro l’Inter, l’ultimo il 6 gennaio 2021 contro la Sampdoria, ma curiosamente ne ha dati quattro di fila a favore in altrettanti incroci (l’ultimo al monitor per un evidente fallo di mano di Kalidou Koulibaly).

DERBY D’ITALIA – In questo Juventus-Inter ci sarà una prima volta per Valeri: non aveva mai diretto una finale di Coppa Italia. Ha invece all’attivo due volte una partita valida per la Supercoppa Italiana, sempre fra i bianconeri e il Napoli: 7-8 ai rigori nel 2014, 2-0 nella passata stagione. Come derby d’Italia, invece, ne ha già tre fra i precedenti. Mai una vittoria nerazzurra con Valeri nel big match: finì 1-0 all’Olimpico di Torino il 13 febbraio 2011, poi doppio 0-0 il 18 ottobre 2015 al Meazza e il 9 dicembre 2017 all’Allianz Stadium.