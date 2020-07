Vagnati: “Testa al Genoa? Prima l’Inter! Futuro di Belotti, spero una cosa”

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, interviene ai microfoni di “Sky Sport” prima del calcio d’inizio. I granata rimangono concentrati su questa gara, in attesa della prossima contro il Genoa. Infine, una risposta certa riguardo al futuro di Belotti, capitano granata.

TESTA AL PRESENTE – Il Torino affronta l’Inter con la testa alla salvezza, non ancora raggiunta. Davide Vagnati, direttore tecnico dei granata, esclude che i suoi possano guardare già alla prossima sfida, col Genoa. Le sue parole: «Non è vero, ma non perché la partita col Genoa non sia importante. Ma perché possiamo fare risultato con tutte le squadre, si vede anche da quello che succede nel campionato ultimamente. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, dobbiamo pensare a questa partita, il Genoa verrà dopo».

BELOTTI – Vagnati affronta poi il futuro di Andrea Belotti, capitano e trascinatore del Torino (90 gol coi granata, 14 in stagione). Il commento del direttore tecnico: «Andrea mi auguro che rimanga al Torino tutta la vita. È uno di quei calciatori che ti danno grandissima affidabilità, proprio come persona. Se fosse per me, rimarrebbe al Torino tutta la vita. È vero che i matrimoni si fanno in due, ma non si è mai parlato di mercato finora».

ANSALDI – Dopo Belotti, il discorso verte su Cristian Ansaldi, altro pezzo forte della formazione di Moreno Longo. Vagnati allontana le voci di mercato sull’ex giocatore dell’Inter: «Abbiamo parlato con tutti i ragazzi a scadenza. Ci siamo dati l’obiettivo di portare a termine la stagione, con l’obiettivo primario della salvezza».